Vergewaltigung in Basel – «Täter könnte sich wegen Hetzjagd zur Flucht gedrängt fühlen»

Am Freitag in der Früh vergewaltigte ein Mann eine junge Frau, die er zuvor auf einer Studentenparty getroffen hatte. Aufgrund der Covid-Bestimmungen hat der Club Namen und Telefonnummer des mutmasslichen Täters. Mit der Corona-Kontaktliste steht den Ermittlungsbehörden also ein völlig neues Fahndungsinstrument zur Verfügung, solange ein zuständiger Richter für die Einsicht seine Einwilligung gegeben hat.