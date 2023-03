Greifensee: Überfall auf einen 81-Jährigen Goldschmieden.

Ein 81-jähriger Goldschmied wurde am Donnerstagmorgen in seinem Laden überfallen und mittelschwer verletzt. Anwohnende sind über das Geschehene schockiert.

1 / 4 In Greifensee haben eine Frau und ein Mann eine Bijouterie überfallen. BRK News GmbH Der 81-jährige Inhaber wurde dabei mittelschwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. 20min/Thomas Obrecht Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen mehrere Kommunale Polizeikorps, ein Rettungswagen vom Spital Uster und das Forensische Institut Zürich FOR im Einsatz. BRK News GmbH

Darum gehts Am Donnerstagmorgen wurde ein 81-jähriger Goldschmied überfallen.

Die beiden Täter haben den Goldschmied mittelschwer verletzt. Er musste ins Spital eingeliefert werden.

Anwohnende sind über die Tat schockiert.

Der Goldschmied wurde erst kürzlich schon einmal überfallen.

Am Donnerstagmorgen berichteten mehrere News-Scouts von schwer bewaffneten Polizisten im Zürcher Oberland. Der Grund: ein Überfall auf einen 81-jährigen Goldschmied in Greifensee. Beim Überfall verletzen eine Frau und ein Mann den Goldschmieden mittelschwer. Er musste ins Spital gebracht werden.

Noch bis in den frühen Nachmittag war die Polizei und das Forensische Institut FOR vor Ort und ermittelte. Auch die Nachbarschaft hat vom Überfall Kenntnis. G.K.* wohnt in unmittelbarer Nähe zur Bijouterie. K. war es auch, die der Täterin und dem Täter noch begegnete. «Ich habe gehört, wie er auf der Strasse nach Hilfe schrie. Ich rannte sofort dorthin. Auf dem Weg sah ich, wie die Täter an mir vorbeirannten.»

Doch in diesem Moment ging der Frau alles zu schnell – an Gesichter kann sie sich nicht mehr erinnern. «Auch kann ich nicht sagen, wie alt die Täter in etwa waren», so K. Vor der Bijouterie traf sie dann auf den 81-Jährigen. «Sein Gesicht war blutverschmiert. Er war noch ansprechbar, wirkte aber schwach.»

Der Laden war laut K. völlig verwüstet. Dabei seien Kisten aufgerissen und ausgeleert worden. Die Regale seien halb leer gewesen. «Die Täter haben aber vieles gar nicht mitgenommen. Überall lagen noch Dinge herum», so K.

«Er vermutete einen Racheakt»

Wie die Nachbarin gegenüber 20 Minuten sagt, sei der 81-Jährige im letzten Dezember schon einmal in einer ähnlichen Situation gewesen. «Kurz vor Weihnachten versuchten mehrere Personen, die Bijouterie zu überfallen. Doch der Inhaber hatte dies erkannt und drückte den stillen Alarm, der die Polizei alarmiert.»

Laut der Nachbarin konnten die Täter daraufhin festgenommen werden. Was aus diesen geworden ist, weiss K. nicht. «Aber als ich heute mit dem Besitzer sprach, sagte er mir, dass der Versuch im Dezember mit der heutigen Tat vermutlich in Verbindung steht», so K.

Als Grund dafür nannte der 81-Jährige rumänische Auto-Kennzeichen, welche die Kantonspolizei Zürich in der Medienmitteilung bestätigte. «Er vermutet, dass es sich dabei um einen Racheakt handelt, weil es sich damals schon um Rumänen gehandelt hat», so K.

«Er ist ein guter Typ»

Auch ein weiterer Anwohner, der ebenfalls anonym bleiben will, äusserte sich gegenüber 20 Minuten über den Inhaber der Bijouterie. «Es tut mir extrem leid für ihn. Viele Leute hier kennen ihn. Er ist ein guter Typ.» Der Besitzer sei trotz seines fortgeschrittenen Alters nahezu täglich im Laden gestanden. «Er hat es nicht verdient, so etwas erleben zu müssen.»

