USA : Täter raubt vier 7-Eleven-Filialen aus – zwei Tote

Bei bewaffneten Angriffen in vier Geschäften der Einzelhandelskette 7-Eleven sind im Süden Kaliforniens zwei Menschen getötet worden. Vier Weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden mit.

Ein Einzeltäter soll vier 7-Eleven-Filialen in verschiedenen Städten überfallen haben. (Archivbild)

Die Schüsse fielen am frühen Montagmorgen (Ortszeit) nach Raubüberfällen in 7-Eleven-Filialen in den Städten Riverside, Santa Ana, Brea und La Habra. Bei mindestens drei der Vorfälle gilt ein mutmasslicher Einzeltäter als Verdächtiger. Man fahnde nach ihm, hiess es.