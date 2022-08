Pennsylvania, USA: Täter schrieb Brief an Lokalzeitung – Cold Case nach 34 Jahren gelöst

Der Täter hatte bereits 1990 einen Brief an eine Lokalzeitung geschrieben, der Details des Falls enthielt – und genügend DNA. (Symbolbild)

Der Täter hatte einen Brief an eine Zeitung geschickt – mittels der darauf vorgefundenen DNA konnte er identifiziert werden.

An einem Wanderweg im US-Bundesstaat Pennsylvania fanden Passanten die Leiche einer erdrosselten 26-Jährigen. Bereits damals, im Oktober 1988, fanden die Ermittler die DNA eines Mannes an der Kleidung der ermordeten Anna Kane. Erst Jahre später konnte die Erbinformation analysiert werden, doch passte sie zu keinem der erfassten Profile.

Jetzt, 34 Jahre nach dem Mord, ist den Ermittlern ein Durchbruch gelungen. Wie die Polizei von Pennsylvania sowie der Staatsanwalt des Berks County, John Adams, an einer Medienkonferenz mitteilen, ist Scott Grim der Mörder von Anna Kane.

Mörder wandte sich offenbar an Zeitung

Grim ist bereits im Jahr 2018 gestorben und kann darum nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Der Weg zur Identifikation des Täters ist jedoch spannend und konnte nur dank moderner Entwicklungen in der DNA-Analyse abgeschlossen werden.

1990 bat die Lokalzeitung «Reading Eagle» ihre Leserschaft um Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes an der dreifachen Mutter Anna Kane beitragen könnten. Eine anonyme Person, die sich selbst schlicht als «besorgter Bürger» bezeichnete, schrieb der Redaktion einen Brief und erwähnte verschiedene Details. Für die Ermittler war klar, dass der Brief nur vom Mörder stammen konnte.