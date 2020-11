In Küttigen AG wurde in der Nacht auf Freitag ein Bankomat gesprengt.

Am Freitag, 27. November 2020, kurz nach 03.30 Uhr, meldete ein Anwohner in Küttigen, dass er soeben einen lauten Knall gehört habe. Er teilte mit, dass der Bankomat bei der Clientis Bank an der Hauptstrasse gesprengt wurde. Umgehend wurden mehrere Patrouillen der Kantons- sowie Stadtpolizei aufgeboten.