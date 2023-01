Neuendorf SO: Täter sprengen Bancomat und flüchten – Polizei sperrt Gebiet grossräumig ab

Kurz nach zwei Uhr in der Nacht auf Montag wurde an der Dorfstrasse in Neuendorf ein Bancomat gesprengt. Der Geldautomat, der im Gebäude eines Detailhändlers eingebaut war, wurde durch die Sprengung komplett zerstört, wie die Kapo mitteilt. Das genaue Schadenausmass lasse sich zurzeit nicht beziffern. Der Gefahrenbereich wurde sicherheitshalber grossräumig abgesperrt. Die Dorfstrasse wurde während mehrerer Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren mindestens zwei dunkel gekleidete Personen an der Tat beteiligt, die anschliessend in einem dunklen SUV in Richtung Gunzger-Feld flüchteten. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten sie entkommen. Über den Deliktsbetrag seien derzeit noch keine Aussagen möglich, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen.