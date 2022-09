Val d’Illiez VS : Täter sprengen Geldautomat und können flüchten

In Val d’Illiez haben Unbekannte in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten gesprengt und sind geflüchtet. Die Polizei errichtete ein umfassendes Einsatzdispositiv.

Am Gebäude entstand infolge der Detonation erheblicher Sachschaden.

Der Geldautomat, der sich im Aussenbereich eines Gebäudes befindet, wurde gegen 1.50 Uhr gesprengt. Anschliessend flüchteten die Täter in einem Personenwagen in unbekannte Richtung. Durch die Detonation entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.