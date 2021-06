Winterthur - Täter sprengen zwei Bancomaten und flüchten

In Winterthur wurden am frühen Mittwochmorgen zwei Bancomaten gesprengt.

Am Mittwoch, kurz vor drei Uhr, sprengte eine unbekannte Täterschaft in einem Industriequartier in Winterthur zwei Geldautomaten. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurden durch die Detonation sowohl das freistehende Gebäude, wie auch die beiden Geldautomaten stark beschädigt. Teile der Automaten wurden dabei mehrere Meter weit weggeschleudert.