In der Nacht auf Samstag wurde in Strengelbach AG ein Bagger inklusive Baumaterial gestohlen. Die Langfinger haben den Bagger mit einem unbekannten Fahrzeug aufgeladen und anschliessend abtransportiert – vollkommen unbemerkt.

Dieser Bagger wurde unbemerkt gestohlen. Video: 20 Minuten

Darum gehts Ohne dass jemand etwas bemerkte, wurde in Strengelbach AG in der Nacht auf Samstag ein Bagger gestohlen.

Der Bagger wiegt acht Tonnen und wurde mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert.

Zur Täterschaft fehlt jegliche Spur. Die Polizei ermittelt.

Als der Vater von A.M.* am Freitagabend aus seinem Lagerraum trat, stand sein Bagger noch da wo immer. Der 64-Jährige machte Feierabend und ging nach Hause. Auf dem Heimweg fiel ihm ein grosser, unbekannter Lastwagen auf, doch er dachte sich nichts dabei. Erst am nächsten Tag, als er von einem Nachmittagsspaziergang zurückkehrte, fiel ihm plötzlich auf, dass er den Bagger nirgendwo gesehen hatte. Verwundert kehrte er zum Magazin zurück – und stellte sofort fest, dass der Raupenbagger spurlos verschwunden war.

8 Tonnen schwerer Bagger verschwindet unbemerkt

So schildert Sohn A.M. den ungewöhnlichen Diebstahl, der sich in der Nacht auf Samstag ereignete. Ihn plagt der Vorfall genauso sehr wie seinen Vater. «Da mussten Profis am Werk gewesen sein, denn der Diebstahl blieb vollkommen unbemerkt», so M. Und das, obwohl sich die Täter viel Zeit gelassen hätten: «Sie haben nicht bloss den acht Tonnen schweren Bagger verladen, sondern auch den Hammeraufsatz und das ganze Baumaterial», so M. Zeugen hätten zudem bereits am Vortag ein grosses Allrad-Fahrzeug auf dem Areal gesichtet. Die Lage sei also möglicherweise bereits im Vorfeld analysiert worden.

Die Kosten würden sich auf mehrere 10’000 Franken belaufen. Die entwendeten Dinge hätten zur kleinen Bauunternehmung seines Vaters gehört. «Der Bagger ist ständig in Gebrauch. Wir müssen nun ein Ersatzfahrzeug mieten und haben viel zusätzlichen Aufwand am Hals.»

Jegliche Hinweise und Spuren zur Täterschaft fehlen

Auch der Polizei haben es die Täter nicht leicht gemacht. «Es gibt keine konkreten Hinweise auf die Täterschaft. Es fehlen Spuren oder Aufnahmen von Überwachungskameras», so Adrian Bieri, Sprecher der Kantonspolizei Aargau. Zudem komme ein solcher Diebstahl nur äusserst selten vor: «Das ist ein absoluter Ausnahmefall.»

Was hingegen klarer erscheint, sei der Tathergang: «Die Täterschaft hat den Bagger, sowie auch die Baugerätschaft, mit einem unbekannten Fahrzeug entwendet», so Bieri. Es sei davon auszugehen, dass die Täter einen Anhänger benutzt haben, um den Bagger zu transportieren. Das Motiv hinter dem Diebstahl sei jedoch noch unklar. So ein Bagger sei zwar wertvoll, doch ihn in Bargeld zu verwandeln, sei schwierig: «Potentielle Käufer wollen meistens die Fahrzeugpapiere sehen. Fehlen diese, wirft das Fragen auf», so Bieri. Auch im Ausland sei ein Verkauf problematisch. «Es stellt ein grosses Risiko dar, mit einem gestohlenen Bagger und fehlenden Papieren über die Grenze zu fahren.» Wozu – und von wem – der Bagger also gestohlen wurde, ist noch Teil der laufenden Ermittlungen.

*Name der Redaktion bekannt