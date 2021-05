Sitten VS : Täter stehlen Waffen und durchbrechen bei Flucht Strassensperre

In der Nacht auf Sonntag verübten Unbekannte einen Einbruchdiebstahl in ein Waffengeschäft in Sitten. Dabei erbeuteten sie eine bis anhin unbekannte Anzahl von Waffen.

Sitten, 9. Mai: Unbekannte sind in ein Waffengeschäft eingebrochen.

In einem Waffengeschäft in Sitten ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Nach einer entsprechenden Meldung wurde unverzüglich ein Fahndungsdispositiv in der Region Mittelwallis und im Unterwallis aufgezogen, wie die Walliser Kantonspolizei schreibt.

Kurze Zeit später durchbrachen die Täter mit einem Personenwagen eine Strassensperre in Martinach und fuhren weiter in Richtung Forclazpass. Oberhalb Martinach liessen sie ein Fluchtfahrzeug zurück. Die Suche nach den Verdächtigen ist im Gange.

Die Anzahl der entwendeten Waffen ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

