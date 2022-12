Böckten BL: Täter und Opfer wohnten im gleichen Heim

Böckten BL : Täter und Opfer des Tötungsdelikts waren im gleichen Heim platziert

Am Freitagmorgen verletzte ein 17-Jähriger einen 18-Jährigen vor dem Eingang zum Lidl in Böckten mit einem Messer tödlich. Beide waren in einer Institution für Jugendliche in schwierigen Situationen platziert.