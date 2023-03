Mörder von Yverdon arbeitete als Polizist

Am 9. März entdeckte die Polizei in Yvderon-les-Bains in einer Brandruine fünf Leichen.

Der 45-jährige Mann, der am Donnerstag, den 9. März, in Yverdon seine vier Familienmitglieder mit einer Schusswaffe tötete , dann das Haus anzündete und sich selbst richtete, arbeitete bei der Waadtländer Kantonspolizei, wie « Le Matin Dimanche » schreibt. Im Dezember 2001 wurde der damals 24-jährige Polizeianwärter als einer von 34 neuen Rekruten vereidigt.

Familie zerbrach

Ende 2015 änderte der Familienvater die Ausrichtung seines Geschäfts auf Kommunikation, Webdesign und den Verleih von Veranstaltungstechnik. Einige Jahre später, vermutlich 2018, kam es in der Familie dann zum Bruch. Seine Frau zieht mit ihren drei Töchtern aus der ehelichen Wohnung aus, und kehrt in die Region Yverdon zurück. Im Sommer 2021 zieht sie in das Haus, das von ihrem Ehemann knapp zwei Jahre später in Brand gesteckt wird, nachdem er seine ganze Familie erschossen hat.