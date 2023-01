USA: Täter zünden sich bei Brandanschlag auf Migrantenheim selber an

In Kalifornien ist es zum Jahresbeginn in der Stadt Bakersfield, knapp 400 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt, zu einem Brandanschlag auf ein Migrationszentrum gekommen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie sich zwei maskierte Männer mit Flaschen dem Gebäude nähern.

Feuerteufel entflammten sich selbst

Daraufhin beginnen sie, die noch nicht näher bekannte Flüssigkeit an den Wänden und am Boden vor dem Unternehmen zu verteilen. Während der eine Mann noch mit dem Verspritzen der Flüssigkeit beschäftigt ist, kniet sein Komplize schon am Boden und zückt ein Feuerzeug. Er entzündet die Flüssigkeit direkt zwischen seinen Beinen und ist nur Sekundenbruchteile später in Flammen gehüllt. Mit brennendem Hosenbein nimmt der Mann Reissaus.