Angriff in Lugano TI : Täterin hatte psychische Probleme und war in einen Jihadisten verliebt

Die Frau, die in Lugano zwei Personen verletzt hat, hatte 2017 erfolglos versucht, nach Syrien zu reisen. Bei ihrer Rückkehr in die Schweiz war sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

1 / 1 In Lugano hat eine Frau mehrere Personen mit einem Messer angegriffen. Rescue Media

Darum gehts Die Frau, die am Dienstag in Lugano TI zwei Personen mit einem Messer verletzte, hatte 2017 versucht, nach Syrien auszureisen.

Sie war in der Türkei gestoppt worden und in der Schweiz in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

Sie soll sich über das Internet in einen syrischen Jihadisten verliebt haben.

Die mutmassliche Täterin der Messerattacke Lugano TI am Dienstagnachmittag in Lugano wollte 2017 nach Syrien zu einem Jihadisten reisen. Sie wurde aber an der türkisch-syrischen Grenze zurückgehalten, wie das Bundesamt für Polizei am Mittwoch auf Twitter mitteilte.

Nach ihrer Rückkehr sei die Frau in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Seit 2017 sei sie nicht mehr in den Ermittlungen des Fedpol aufgetaucht.

Die Frau hatte am Dienstag mehrere Personen mit einem Messer angegriffen. Dabei war eine Person schwer aber nicht tödlich verletzt worden, eine weitere leicht.