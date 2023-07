Tätowieren unter Vollnarkose: Den schmerzfreien Tattoo-Trend gibts ab 2000 Franken

So sollen beispielsweise gerade grossflächige Tattoos in nur einer Sitzung umgesetzt werden können.

Der stellvertretende Institutsdirektor am Institut für Anästhesiologie des Universitätsspitals Zürich erklärt, ob das gefährlich ist.

Ein Tattoo ohne Schmerzen – das hört sich für einige sehr verlockend an. So sehr, dass sie gewisse Risiken eingehen. Auf Tiktok wird aktuell ein neuer Trend gezeigt: Tätowieren unter Vollnarkose. Vor allem Stars greifen darauf zurück, sie werden sediert und spüren die Schmerzen des Stechens nicht. Doch auch Schweizer Tattoostudios bestätigen erste Anfragen, wie Basil Flachsmann, Partner beim Tattoostudio Giahi sagt.

«Wir haben für eine solche Anfrage sogar schon Abklärungen getroffen. Grundsätzlich ist eine Vollnarkose ab circa 2000 Franken ab drei Stunden möglich. Der Kunde muss aber natürlich alle nötigen Dokumente fristgerecht ausfüllen und die Räumlichkeiten müssen passen», sagt Flachsmann gegenüber 20 Minuten. Er sieht ausserdem die Möglichkeit für eine positive Entwicklung bei der Qualität des Tattoos: «Das Resultat sollte genau gleich sein, vielleicht noch besser, da der Kunde komplett still ist.»

«Es kann sein, dass manche Tattoo-Artists das nicht wollen»

Flachsmann erklärt, was die Kunden daran reizt: «Für die einen könnte der Preis ein Killer-Kriterium sein, für andere ist es aber wichtiger, ein Tattoo so schnell wie möglich und schmerzfrei zu bekommen.» Während es für den Kunden keine Nachteile geben soll, gibt Flachsmann zu bedenken, dass nicht alle Tätowierer mit dieser Praxis einverstanden sind: «Es kann sein, dass manche Tattoo-Artists das nicht wollen, da der Kunde auf nichts reagieren kann. Daher sollte man vorher in einer Besprechung alles fix definieren.»