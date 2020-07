Kanton Thurgau

Tätowierer riskieren Gesundheit der Kunden

Das Kantonale Laboratorium schlägt Alarm: Drei Viertel von geprüften Tattoofarben sind nicht zum Tätowieren geeignet und können gesundheitliche Folgen haben. Rund ein Dutzend Tätowierer müssen nun Massnahmen ergreifen.

19 in Tattoostudios verwendete Tattoofarben hat das Kantonale Laboratorium Thurgau stichprobenartig geprüft. Drei Viertel davon enthielten nicht zugelassene oder nicht deklarierte Konservierungsmittel oder Farbpigmente. Rund 40 Prozent der Farben waren vom Importeur gar ausdrücklich als nicht zum Tätowieren geeignet deklariert, weil gesundheitliche Folgen für die Tätowierten nicht ausgeschlossen werden können. Kantonschemiker und Amtsleiter Christoph Spinner sagt deutlich: «Diese Ergebnisse sind schlimm. Ich habe das so nicht erwartet.»



Das Kantonale Laboratorium Thurgau prüft in regelmässigen Abständen die in Tattoostudios verwendeten Tattoofarben auf deren Qualität. Bereits bei den Inspektionen von Tattoostudios im vergangenen Jahr stellten die Kontrolleure fest, dass die Selbstkontrolle im Umgang mit Tattoofarben zu wenig fachgerecht und konsequent umgesetzt wird. «Umso schlimmer ist es, dass bis heute offenbar nichts passiert ist und die Farben immer noch gesundheitliche Folgen für die Kunden haben können.» Die Rede ist von allergenen Folgen.