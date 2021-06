St. Gallen - Tafel abrasiert – 70’000 Franken Schaden

Das bleibt bei der Kreuzbleiche in St. Gallen unklar…

Ein LKW-Fahrer hat in St. Gallen eine Ampelanlage und Verkehrsschilder «abrasiert».

«Es sah krass aus, die ganze Tafel und Ampel lag am Boden», sagt News-Scout Silvia aus St. Gallen. Sie war am Freitagmorgen zu Fuss unterwegs bei der Kreuzbleiche. «Die Autofahrer wussten nicht mehr, wo durch fahren», sagt die 60-Jährige.

Am Freitagmorgen kurz vor zehn Uhr lenkte in St. Gallen ein LKW-Fahrer seinen Lastwagen mit Kranaufsatz von der Militärstrasse auf die St. Leonhard-Strasse. Der 52-jährige Mann beabsichtigte, über den Schorentunnel auf die Autobahn A1 zu fahren. Da der Kran nicht ganz eingefahren war, kollidierte der Kran mit einer sogenannten Überkopfsignalanlage. An dieser sind Tafeln und Ampeln angebracht.