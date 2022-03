Moderator Daniel Aminati und seine Verlobte Patrice werden erstmals Eltern

Der Prosieben-Moderator und seine Liebste verkündeten am Donnerstag via Instagram, dass sie ihr erstes Kind erwarten. «Bald zu dritt», schrieben sie freudig unter innige Pärchenfotos.

Das verkündeten der Moderator und seine Verlobte am Donnerstag via Instagram.

Prominente Glückwünsche

Innerhalb der ersten Stunden schenken bereits unzählige Followerinnen und Follower dem Posting ein Like. In den Kommentaren bekunden viele Fans ihre Glückwünsche. Auch einige Promis gratulieren dem Paar nun zu den freudigen Baby-News.

Verliebt, verlobt… verheiratet?

Im Mai 2019 verriet der 47-Jährige erstmals offiziell, dass er vergeben ist. Seine Verlobte habe er bereits im Jahr 2018 kennengelernt, wie der Moderator damals in seiner Instagram-Story erzählte. Ihm sei ihr Klavierspiel auf Instagram aufgefallen, also habe er sie angeschrieben. Er erzählte: «Ich dachte mir: Wow! Eine so hübsche Frau, die so toll Klavier spielt, die möchte ich unbedingt kennenlernen.»