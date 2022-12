Post fertigt innert einem Monat über 22 Millionen Pakete ab

1 / 5 In der Zeit zwischen Black Friday und Weihnachten liefert die Post jeweils am meisten Pakete aus. 20min/Sonja Mulitze Während der diesjährigen Hochsaison wurden insgesamt 22,3 Millionen Pakete zugestellt. 20min/Matthias Spicher Am 20. Dezember 2022 wurde der Tagesrekord an verarbeiteten Paketen für das laufende Jahr erreicht. 1,2 Millionen Pakete liefen über die Fliessbänder der Sortieranlagen. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Die Post hat in den Wochen zwischen Black Friday und Weihnachten über 20 Millionen Pakete verteilt.

Der diesjährige Tagesrekord liegt bei 1,2 Millionen Pakete und wurde am 20. Dezember erreicht.

Die Zustellerinnen und Zusteller leisteten in den letzten vier Wochen Sonderschichten, damit die Pakete rechtzeitig unter den Christbaum gelegt werden konnten.

In der Zeit von Black Friday bis Weihnachten haben die Mitarbeitenden der Post jeden Tag knapp eine Million Pakete verarbeitet. «Es ist ein Kraftakt, der viel Herzblut und Einsatz von den Mitarbeitenden in den Paketzentren, in den Lieferwagen und auf den Elektrorollern erforderte», heisst es in einer aktuellen Mitteilung der Post. Am letzten Dienstag, dem 20. Dezember, sei sogar der Tagesrekord für das Jahr 2022 geknackt worden: Über 1,2 Millionen Pakete liefen über die Fliessbänder der Sortieranlagen.

Insgesamt habe die Post in der Vorweihnachtszeit 22,3 Millionen Pakete verarbeitet. Das entspreche 5,5 Prozent weniger als in derselben Periode im Vorjahr. Die wichtigsten Gründe für diesen Rückgang seien die gedrückte Konsumentenstimmung, die weltweiten Lieferengpässe und die aufgehobenen Corona-Massnahmen. «Die Menschen kaufen wieder mehr in den Läden ein», folgert die Post. Trotzdem lägen die Mengen deutlich über den durchschnittlichen Tagesmengen des restlichen Jahres 2022. Verglichen mit der Zahl der gleichen Zeitspanne im Jahr 2019, also dem Jahr vor Start der Corona-Pandemie, seien es 2022 sogar 23 Prozent mehr Pakete gewesen.

«Die Post würde stillstehen»

Seit 2016 verspüre die Post eine Verstärkung des Digitalisierungstrends. Seither würden pro Jahr ungefähr drei bis fünf Prozent weniger Briefe versendet als im jeweiligen Vorjahr. Aus der Mitteilung geht hervor, dass die Pöstlerinnen und Pöstler 2022 knapp 14 Millionen Briefe, Zeitungen und Werbesendungen pro Tag verteilten.

Zurück zu den Paketen: Johannes Cramer, Leiter Logistik-Services und Mitglied der Konzernleitung der Post, zeigt sich beeindruckt ab der Leistung der Mitarbeitenden: «Ich bin Jahr für Jahr beeindruckt und dankbar, wenn ich sehe, was unsere Mitarbeitenden mit einem hohen Qualitätsanspruch gerade in der Vorweihnachtszeit leisten. Ihnen gebührt mein grösster Dank – ohne sie würde die Post stillstehen», wird er in der Medienmitteilung zitiert.

In zahlreichen Paketzentren arbeiteten die Postmitarbeitenden in den letzten vier Wochen auch am Samstag, um die grosse Paketmenge zu sortieren. Und: Vom Black Friday bis an Weihnachten verteilten die Zustellerinnen und Zusteller Pakete auch am Samstag ausserhalb des üblichen Leistungsangebots an die Haustüren – unterstützt von 500 Temporärkräften und rund 350 zugemieteten Fahrzeugen.