Susanne Daubner: Deshalb musste sie so fest loslachen

«Tagesschau»-Sprecherin Susanne Daubner ist froh, ihren Lachanfall am Mittwoch mitten in den Morgennachrichten unter Kontrolle gebracht zu haben. «Gott sei Dank fand ich meine Beherrschung wieder», sagte die 62-Jährige der «Bild». Ausgelöst worden sei ihr Lachanfall durch eine Situation, die sie «gar nicht so richtig erklären» könne. «Noch vertieft in eine neue Meldung hörte ich im Hintergrund Sven Lorig und dachte: Oh je, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen. Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit.»