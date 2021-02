Technische Panne : «Tagesschau» zeigt Windows-Logo statt Lara Gut-Behrami

In der Hauptausgabe der «Tagesschau» kam es am Donnerstagabend zu einer Panne. Statt eines Einspielers der Ski-WM zeigte der Bildschirm hinter dem Moderator einen Neustart des Systems.

In der Hauptausgabe der «Tagesschau» kam es am Donnerstagabend zu einer technischen Panne, wie mehrere Online-Portale berichten. Der stets aufgeräumte Moderator Franz Fischlin will das strahlende Tessiner Ski-Ass Lara Gut-Behrami, die in Cortina ihre zweite WM-Goldmedaille gewonnen hat, zeigen.