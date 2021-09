«Bockiger Moslem» vor Gericht - Tahirovic soll ins Gefängnis und danach die Schweiz verlassen

Gerichtssäle hat Emir Tahirovic schon diverse von innen gesehen – sogar von mehreren Instanzen. Bis vor das Bundesgericht ging zum Beispiel der Streit um die Nutzung des Kopftuchs im Schulzimmer. Dieser wird Tahirovic nun zum Verhängnis. Er erhielt laut Anklageschrift vom Islamischen Zentralrat der Schweiz (IZRS) 5000 Franken zur Deckung der Kosten für den Rechtsstreit. Diese finanzielle Unterstützung hat Tahirovic dem Sozialamt in St. Margrethen SG, von dessen Zahlungen die zuerst sechsköpfige, mittlerweile siebenköpfige, Familie lebte, nicht angegeben. Zudem erhielt die Familie weitere 14’000 Franken von Verwandten sowie einer Frauengruppe der bosnischen Moschee in St. Gallen. Auch diese Beträge verschwieg der Bosnier dem Sozialamt.

Emir Tahirovic lebte bis zur Trennung von seiner Frau im Sommer 2017 bei seiner Familie in St. Margrethen SG. Danach ist er in den Kanton Zürich umgezogen. In St. Margrethen SG lebte er in einer Wohnung, die seinen Eltern gehört. Dafür bezahlte er Miete – zumindest mehrheitlich. Ab und zu liess Tahirovic eine Mietzahlung ausfallen oder bezahlte eine reduzierte Miete. Dem Sozialamt teilte er das nicht mit, weshalb sich Tahirovic laut Staatsanwaltschaft des Sozialhilfebetrugs schuldig gemacht hat.