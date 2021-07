Olympia 2021: Taifun nähert sich Japan – Wetterbehörde warnt

Sorgt ein Taifun für Chaos bei den Olympischen Spielen? Möglich ist es. So nimmt der Taifun «Nepartak» Kurs auf Japan und somit die Olympia-Region. Am Sonntag bewegte er sich über dem Pazifik mit Windgeschwindigkeiten nahe seines Zentrums von gut 100 Kilometern in der Stunde weiter in Richtung der japanischen Hauptinsel Honshu. Wie die nationale Wetterbehörde sagte, dürfte sich der Wirbelsturm – der Achte der Saison – gegen Dienstag dem Osten und Nordosten des Inselreiches nähern und droht, im Gebiet um die Olympia-Stadt Tokio, auf Land zu treffen.

«Man muss nicht allzu besorgt sein»

Und auch die Schweizer Triathletin Nicola Spirig könnte es treffen. Die 39-Jährige startet am Dienstagmorgen (gegen Mitternacht in der Schweiz) im Triathlon. Zeitweise sah es so aus, als ob der Triathlon verschoben werden muss. Danach sieht es zwar nicht mehr aus – doch Auswirkungen kann es dennoch haben. Starker Regen, nasse Strassen, Wind. Dazu eine Hitze, über die sich schon viele Olympia-Sportlerinnen und Sportler in den letzten Tagen beklagt haben. Trotz dieser Widrigkeiten: Nicola Spirig hat ein klares Ziel vor Augen. Sie will ihre dritte Olympia-Medaille in Serie gewinnen – nach Gold 2012 in London und Silber 2016 in Rio de Janeiro (Rennen gibt es bei uns live im Ticker).