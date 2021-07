«Ich habe nichts falsch gemacht» - Taika Waititi schämt sich nicht für Dreier-Turtelei mit Rita Ora und Tessa Thompson

Genauer gesagt geht es um diese Paparazzi-Fotos, die Rita Ora (30) und Taika Waititi (45) zusammen auf seinem Balkon in Sydney zeigen. Allein waren sie nicht: Schauspielerin Tessa Thompson (37) gesellte sich dazu.

Im Mai erwischten Paparazzi den Oscar-prämierten Regisseur Taika Waititi (45) mit Sängerin Rita Ora (30) und Schauspielerin Tessa Thompson (37) auf dessen privatem Balkon in Sydney.

Ganz privat mit Freunden zu feiern, ist für Prominente oftmals unmöglich. Davon kann auch Taika Waititi ein Lied singen. Vor einigen Wochen veranstaltete der Oscar-prämierte Regisseur eine Party in seinem Haus in Sydney. Unter den Gästen: Sängerin Rita Ora und Schauspielerin Tessa Thompson (37).

Lauernde Fotografen erwischten die drei auf dem Balkon, wie sie sich eng aneinander kuschelten und herzhaft lachten. Der 45-Jährige schien die Aufmerksamkeit zu geniessen, küsste erst Rita, anschliessend Thompson. Die Schnappschüsse sorgten für Aufsehen, doch Waititi bereut nichts, wie er nun im Gespräch mit dem « The Sydney Morning Herald » verrät.

«Ist es eine grosse Sache?»

Auf die Frage, ob er wegen der Paparazzi-Bilder verärgert sei, antwortete er gelassen: «Nicht wirklich.» Und führt weiter aus: «Ich denke, in der Welt des Internets geht alles ziemlich schnell. Ist es so eine grosse Sache? Nein, nicht wirklich. Ich habe nichts falsch gemacht. Es ist in Ordnung.»