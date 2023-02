Stade Reims: Will Still ist erfolgreich Trainer in der Ligue 1

Inspiriert vom nächtelangen Zocken eines Managerspiels startete Will Still (30) seine Trainerkarriere und rockt nun mit Stade Reims die Ligue 1. Reims muss für jedes Spiel mit Still 25’000 Franken bezahlen.

Darum gehts Will Still ist erst 30 Jahre alt und damit der jüngste Trainer in Europas Top-Ligen.

Der Anglo-Belgier coacht seit Ende 2022 erfolgreich Stade Reims in der Ligue 1.

Ein Managerspiel hat ihn zum Trainersein inspiriert.

Die Geschichte des 30-jährigen Trainers Will Still sorgt aktuell weltweit für Aufsehen. Der Sohn einer britischen Auswandererfamilie wuchs im belgischen Braine-l’Alleud auf und entwickelte seine Leidenschaft für Fussball-Taktiken durchs stundenlange Zocken eines Computer-Spiels und ist jetzt bei Stade Reims in Frankreich einer der jüngsten Trainer in den Top-5-Ligen Europas.

«Ich war verrückt danach, ‹Football Manager› zu spielen, als ich aufwuchs. Mein Bruder und ich spielten es ununterbrochen», erzählte Still gegenüber «The Coaches’ Voice». Es habe Nächte gegeben, in denen er bis um vier Uhr morgens vor dem Computer sass. Er erklärt weiter, das Manager-Spiel habe «definitiv einen grossen Einfluss» auf sein heutiges Coaching gehabt und wohl das «Feuer in ihm entfacht», welches er heute als Trainer an der Seitenlinie habe. Ebenso habe er viel über Taktiken im Fussball gelernt dank dem Videospiel.

In der Ligue 1 als Trainer noch ungeschlagen

Still setzte mit 17 Jahren voll auf die Trainerkarriere und zog nach England, um sich weiterzubilden. Bereits in der Saison 2017/18 trainierte Still mit 24 Jahren interimistisch seinen ersten Profi-Club in Belgien: den Lierse SK. Trotz sieben Siegen aus neun Partien endete sein Engagement beim Zweitligisten nach 60 Tagen wegen seiner fehlenden Trainerlizenz. Anfang 2021 coachte Still dann in der höchsten Liga Belgiens Beerschot V.A. in der Rückrunde zum Klassenerhalt, bevor er zunächst als Co-Trainer beim Ligue-1-Club Stade Reims anheuerte.

Mitte Oktober 2022 wurde Still zum Chefcoach von Reims befördert. Der englisch-belgische Doppelbürger ist aber nicht nur jung, sondern auch sehr erfolgreich. In seinen bisherigen 17 Pflichtspielen als Reims-Coach verlor er nur ein Spiel. Das Pokal-Achtelfinal gegen Toulouse Anfang Februar. In der Liga ist er mit seinem Team noch ungeschlagen und konnte diese Serie trotz eines Duells mit dem Superstarensemble von PSG (1:1 am 29. Januar) aufrechterhalten.

Fehlende Lizenz kommt Club teuer zu stehen

Einen Haken hat die märchenhafte Erfolgsgeschichte Stills für seinen Verein allerdings. Weil der Shootingstar in der Trainergilde noch über keine Uefa-Pro-Lizenz verfügt, muss Reims für jedes einzelne Spiel mit Still an der Seitenlinie rund 25’000 Franken Strafe zahlen. Insgesamt kommen so bereits knapp 350’000 Franken zusammen.

«Der Club sagte zu mir: ‹Wir sind bereit, in deine Karriere zu investieren. Solange du gewinnst›», erläutert der aufstrebende Übungsleiter gegenüber der «Daily Mail». Der steile Aufstieg zum Chefcoach eines Profi-Clubs einer Top-Liga sei auch für ihn manchmal surreal, sagt Still. «Du denkst darüber nach und denkst: ‹Wieso zur Hölle tue ich das? Wieso bin ich in der Position, ein Team gegen diese Spieler zu trainieren?»

