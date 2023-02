Mick Schumacher: Haas-Chef Günther Steiner lästert fies

Der Vertrag von Mick Schumacher beim Rennstall Haas wurde nach der abgelaufenen Saison nicht verlängert. In der Formel-1-Doku «Drive to Survive» wird nun aufgedeckt, wie die Chefs über ihren Piloten sprachen.

Darum gehts Mick Schumacher wurde auf diese Saison hin zum Ersatzfahrer degradiert.

Seine ehemaligen Bosse bei Haas lästerten über den Weltmeister-Sohn.

Doch der ehemalige F1-Boss Bernie Ecclestone hat Mitleid mit Schumacher.

Mick Schumacher kam 2021 mit grossen Vorschusslorbeeren in die Motorsport-Königsklasse, wurde als Ferrari-Rookie in der Saison 2021 bei Partnerteam Haas geparkt und schlug sich zunächst durchaus solide. 2022 erhielt der Sohn von Siebenfach-Weltmeister Michael Schumacher allerdings mit dem Dänen Kevin Magnussen einen routinierteren Teamkollegen. Und hatte mit der teaminternen Konkurrenz hart zu kämpfen.

Bloss zweimal schaffte der 23-Jährige den Sprung in die Punkte, blieb klar hinter Magnussen zurück und verursachte auch millionenschwere Unfallschäden. All das kostete Schumacher schliesslich seinen Stammplatz. Der Vertrag des Deutschen wurde bei Haas nicht verlängert, stattdessen Nico Hülkenberg geholt. Schumi Junior kam derweil als Testfahrer bei Mercedes unter.

Schon in der abgelaufenen Saison wurde klar, dass der 23-jährige Deutsche und Haas-Teamchef Günther Steiner nicht gerade das beste Verhältnis hatten. In der am Freitag anlaufenden, neusten Neflix-Staffel der Formel-1-Dokureihe «Drive to Survive» wird nun öffentlich, wie die Haas-Bosse über den Deutschen spotteten.

«Es wächst ihm über den Kopf»

Dabei unterhalten sich die beiden etwa über Schumachers schweren Unfall im Qualifying von Dschidda. «Es ist schlimm, zwischen einer halben und einer Million», bezifferte Steiner den Schaden. Danach fügte der Südtiroler an: «Wir haben ihm ein Jahr zum Lernen gegeben und was macht er? Im zweiten Rennen zerstört er verdammt noch einmal sein Auto. Nur, weil der andere schneller ist», so Steiner. «Der andere», damit ist Magnussen gemeint. Die nüchterne Antwort von Teambesitzer Haas: «Es wächst ihm über den Kopf.»

Der zweite schwere Unfall passierte dann in Monaco, als Schumacher in der Schwimmbad-Schikane verunfallte, sein Bolide in zwei Teile zerbrach – erneut ein Totalschaden. «Es braucht Talent, man kann Talent nicht entwickeln», so Haas, Steiner ergänzte: «Nein, man kann Talent nicht kaufen und es nicht entwickeln.» Vielleicht hätten Mick die Tipps von Vater und Formel-1-Legende Michael Schumacher geholfen. Über dessen Gesundheitszustand ist seit dem schweren Skiunfall im Jahr 2013 fast gar nichts bekannt. Dieser Meinung ist zumindest Bernie Ecclestone, der bis 2017 Chef der Formel 1 war.

Ex-Formel-1-Boss hat Mitleid

«Mit Michael als sein Berater an seiner Seite würde Mick als Stammfahrer im Cockpit eines guten Teams sitzen», sagte der Brite kürzlich gegenüber der «Sport Bild». Er hätte seinem Sohn Tipps mitgeben können, ist sich der 92-jährige Ecclestone sicher.

«Er hätte ihm den richtigen Weg gezeigt, fahrerisch, aber auch politisch.» Die Last des Nachnamens sei schwer. «Seinem Namen gerecht zu werden, ist Micks grösstes Problem. Es wird schwer für ihn, ein Cockpit zu finden. Vor allem eines, in dem er gewinnen kann. Mick tut mir leid.»

