FC Basel holt gleich zwei Talente: Juan Gauto und Renato Veiga kommen

Der Grasshopper Club hat am Montagnachmittag die Verpflichtung von Stürmer Dorian Babunski bekannt gegeben. Der spanisch-nordmazedonische Doppelbürger hat in Zürich einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf ein Jahr Verlängerung unterschrieben. Babunski kommt vom ungarischen Erstligisten Debrecen, wo er in 48 Einsätzen 18 Tore erzielte. Zuvor war der 26-Jährige unter anderem in der Akademie von Real Madrid, bei Fuenlabrada, in Slowenien und in Japan unterwegs.