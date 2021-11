Birmingham : Taliban-Anschlag überlebt – nun hat Malala Yousafzai geheiratet

Die pakistanische Nobelpreisträgerin hat im Kreise ihrer Familie in Birmingham geheiratet. Dies verkündete sie am Dienstag auf Twitter.

Man habe zu Hause in Birmingham eine kleine traditionelle islamische Hochzeitszeremonie mit ihrer Familie abgehalten.

Malala Yousafzai überlebte 2013 in Pakistan einen Anschlag der Taliban auf ihren Schulbus.

Die 24-jährige Pakistanerin hat in England geheiratet.

Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat geheiratet. Das teilte die 24-Jährige am Dienstagabend per Twitter mit. «Heute ist ein kostbarer Tag in meinem Leben. Asser und ich haben uns das Ja-Wort gegeben, Partner im Leben zu sein», schrieb sie.