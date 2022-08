Ein Jahr an der Macht : Taliban begehen laut Amnesty schwerste Menschenrechtsverletzungen

Die menschenrechtliche Bilanz seit der Machtübernahme in Afghanistan durch die Taliban ist laut einem Bericht von Amnesty International «katastrophal».

Die Errungenschaften bei den Rechten von Mädchen und Frauen wurden laut AI zunichte gemacht: Taliban-Kämpfer schiessen in die Luft, um eine Demonstrantinnen zu vertreiben. (13. August 2022)

Laut einem Bericht von Amnesty International beging die radikalislamische Regierung in dieser Zeit schwerste Menschenrechtsverletzungen.

Die Taliban haben laut einem Amnesty-Bericht entgegen ihrer Ankündigungen nach ihrer Machtübernahme vor einem Jahr schwerste Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan begangen. Die radikalislamische Regierung verfolge Minderheiten, schlage friedliche Proteste gewaltsam nieder und unterdrücke Frauen, heisst es in dem am Montag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation. Zudem gebe es aussergerichtliche Hinrichtungen und Fälle des Verschwindenlassens von Menschen.