Afghanistan : Taliban erobern nächste Provinzhauptstadt 130 Kilometer vor Kabul

Die Taliban sind in Afghanistan weiterhin auf dem Vormarsch. Innerhalb einer Woche sind nun zehn Provinzhauptstädte an die Taliban gefallen.

Die wichtige Provinzhauptstadt Gasni im Südosten Afghanistans ist an die militant-islamistischen Taliban gefallen. Das bestätigten drei Provinzräte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die strategisch wichtige Stadt liegt weniger als 150 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt.

Zwei Provinzräte machten dem Gouverneur der gleichnamigen Provinz Vorwürfe. Er habe ein geheimes Abkommen mit den Taliban geschlossen und so die Stadt praktisch an die Islamisten ausgeliefert. Der Gouverneur und der Polizeichef hätten Gasni-Stadt in Richtung Kabul verlassen.

Nur noch zwei Bezirke der Stadt unter Kontrolle

In der gesamten Provinz Gasni seien nur mehr zwei Bezirke unter Kontrolle der Regierung, Dschaguri und Nahur, sagten die Provinzräte weiter. Mit der Stadt Gasni sind innerhalb weniger als einer Woche zehn Provinzhauptstädte an die Islamisten gefallen. Der überwiegende Teil davon liegt im Norden des Landes. Gasni liegt von all den gefallenen Städten am nächsten zu Kabul.