Afghanistan : Taliban erschiessen zwei Hochzeitsgäste, weil während der Feier Musik läuft

Kämpfer eröffneten während einer Hochzeitsfeier das Feuer. Dabei starben zwei Personen, mindestens sechs wurden verletzt in ein Spital gebracht.

Auf einer Hochzeitsfeier in Afghanistan sind mindestens zwei Menschen erschossen und mehrere weitere verletzt worden. Örtliche Medien berichteten, Taliban-Kämpfer hätten das Feuer eröffnet, weil auf dem Fest in der östlichen Provinz Nangarhar Musik gespielt worden sei. Ein Dorfältester sagte am Samstag der Deutschen Presse-Agentur, die Taliban hätten die Musik zunächst auch erlaubt. Später habe es jedoch eine Razzia gegeben.