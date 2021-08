Herat, Afghanistan : Taliban färben die Gesichter ihrer Feinde schwarz und treiben sie durch die Stadt

Die Taliban sind in Afghanistan weiter auf dem Vormarsch. In Herat stellen sie ihre Feinde öffentlich bloss, im Osten rücken sie bis auf wenige Kilometer nach Kabul vor.

Kabul könnte bald fallen

Die Taliban sind am Samstag mit der Eroberung der Provinz Logar bis auf wenige Kilometer an die Hauptstadt Kabul herangerückt. Eine Abgeordnete aus der Provinz, Hoda Ahmadi, bestätigte den Fall Logars. Die Taliban hätten das gesamte Gebiet mitsamt der Provinzhauptstadt Puli Alam unter ihre Kontrolle gebracht und Beamte festgenommen. Taliban-Kämpfer hätten zudem den Bezirk Tschar Asjab der Hauptstadtprovinz erreicht.

Angriff auf Masar-i-Scharif

Zugleich starteten die radikalislamischen Aufständischen eine Offensive auf Masar-i-Scharif im Norden, die Hauptstadt der Povinz Balch. Die Taliban greifen Masar-i-Scharif aus mehreren Richtungen an, wie Munir Ahmad Farhad, ein Sprecher der Provinz, berichtet. In den Randbezirken gebe es schwere Kämpfe.

USA senden Soldaten nach Kabul

Mit Beginn des Abzugs von US- und Nato-Truppen haben die Taliban grosse Gebietsgewinne in Afghanistan erzielt und viele Provinzhauptstädte erobert, darunter Herat und Kandahar, die zweit- und drittgrössten Städte des Landes. Auch Kundus, Sar-i-Pul und Aibak fielen in die Hände der Taliban. 18 der 34 Provinzen sind unter ihrer Kontrolle. In den Orten, welche die Taliban erobert haben, geben sie sich gemässigter, als sie sind.