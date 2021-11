Helis, Radschützenpanzer, Sturmgewehre – Taliban fahren bei Militärparade mit US-Waffensystemen auf

Nach der Machtübernahme fielen viele der Waffen in die Hände der Taliban, wahrscheinlich auch das M4-Sturmgewehr aus amerikanischer Produktion, dass dieser Soldat in der Hand hält.

Die Taliban präsentierten sich bei der Militärparade am Sonntag als organisierte Streitkräfte.

An der Machtdemonstration nahmen mehrere gepanzerte US-Fahrzeuge sowie ein russischer Helikopter teil.

Anlässlich der Aufnahme von 250 frisch trainierten Soldaten fand am Sonntag in Kabul eine Militärparade statt.

Am Sonntag rollten in der afghanischen Hauptstadt Kabul diverse schwer gepanzerte Fahrzeuge über die Strassen, aus der Luft begleitet von mehreren MI-17 Helikoptern. Die Machtdemonstration der Taliban, die im Sommer 2021 nach dem Abzug der US-Truppen das kriegsgebeutelte Land in Windeseile zurückeroberten, soll vor allem beweisen, dass der Wandel von einer Widerstandsgruppe zu einer klassischen Armee weiter vorangeht.