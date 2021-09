Afghanistan : Taliban fahren Pedalo – mit Maschinengewehr und Kamera

Am Wochenende tauchten schräge Bilder von Taliban-Kämpfern auf: Die Männer tuckern auf einem See im Band-e-Amir-Nationalpark in Afghanistan auf Pedalos herum. Mit Maschinengewehr und Fotokamera bewaffnet, geniessen die Kämpfer am Wochenende offenbar ihre Freizeit in den Schwan-Booten.