Afghanistan : Taliban hängen die vier Leichen zur Ermahnung auf

Amputation der Hände bei Diebstahl, Hinrichtungen vor den Augen der Öffentlichkeit: Solche Strafen waren unter den Taliban in Afghanistan früher üblich. Nun sind sie zurück – und wollen die alten Methoden wieder aufleben lassen.

Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben am Samstag in der westlichen Stadt Herat die Leichen von vier mutmasslichen Entführern aufgehängt, die sie zuvor erschossen hatten. Der Vize-Gouverneur der Provinz Herat, Schir Ahmed Muhadschir, erklärte, das Aufhängen der Leichen an Kränen solle eine «Lektion» dafür sein, dass Entführungen nicht geduldet würden.

Die Zurschaustellung der Leichen ist die schwerste öffentliche Bestrafung seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August. Auf einem Video war einer der erschossenen Männer zu sehen, der von einem Kran herabhing und auf seiner Brust die Warnung trug: «So werden Entführer bestraft.»

Muhadschir sagte, die Sicherheitskräfte seien darüber informiert worden, dass am Samstagmorgen ein Geschäftsmann und dessen Sohn in Herat entführt worden seien. Daraufhin habe die Polizei die Ausfallstrassen gesperrt und die Taliban hätten an einem Kontrollpunkt Stellung bezogen.

Dort habe es einen Schusswechsel gegeben. Nach einem Feuergefecht von wenigen Minuten sei «einer unserer Mudschahedin verletzt» gewesen, während «alle vier Entführer getötet worden» seien, sagte Muhadschir in einer Erklärung, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Steinigungen und abgehackte Hände

«Wir sind das Islamische Emirat», sagte Muhadschir. «Niemand sollte unserer Nation Schaden zufügen.» Die Taliban haben nach ihrer Machtübernahme eine Regierung gebildet und bemühen sich um internationale Anerkennung. Es bestehen Befürchtungen, dass in Afghanistan wieder ähnliche Gräueltaten verübt werden, wie während ihrer Herrschaft in den Jahren 1996 bis 2001.

Damals wurden mutmassliche Kriminelle öffentlich gesteinigt, anderen wurden die Gliedmassen abgehackt. Exekutionen von überführten Mördern wurden in der Regel durch einen Kopfschuss ausgeführt, den ein Mitglied der Opferfamilie abgab. Vollstreckt wurden die Strafen mitunter vor Hunderten Männern in einem Sportstadion in Kabul oder auf dem Gelände einer Moschee. Schuldsprüche ergingen hingegen selten öffentlich; das Justizwesen dominierten islamische Geistliche, deren Rechtskenntnisse sich auf religiöse Anordnungen beschränkten.

Mullah Nooruddin Turabi, einer der Mitbegründer der Taliban, sagte erst diese Woche der AP, dass seine Gruppe Hinrichtungen und rigide Strafen wieder einführen werde, auch wenn diese vermutlich nicht vor den Augen der Öffentlichkeit erfolgen würden. «Das Abhacken von Händen ist sehr wichtig für die Sicherheit», erklärte. Denn das habe abschreckende Wirkung. Das Taliban-Kabinett prüfe noch, ob es solche Strafen in der Öffentlichkeit vollstrecken lassen werde. Man arbeite dazu ein Regelwerk aus, sagte er. Anders als damals würden aber diesmal Richter über Fälle entscheiden. Und Richterinnen solle es auch geben.

«Niemand sagt uns, was unsere Gesetze sein sollen»

Turabi, inzwischen in seinen Sechzigern, war während der früheren Taliban-Herrschaft Justizminister und Vorsitzender des sogenannten Ministeriums für Verbreitung von Tugend und Verhütung von Lastern, also der Religionspolizei. In der neuen Taliban-Regierung ist Turabi für die Gefängnisse zuständig. Er gehört zu mehreren Mitgliedern der Islamisten-Führung, die auf einer Sanktionsliste der UN stehen.

In einer Reaktion auf das AP-Interview mit Turabi stellte das US-Aussenministerium klar, dass eine Rückkehr drakonischer Strafen in Afghanistan «klare grobe Verstösse gegen Menschenrechte darstellen» würden. Die USA würden fest mit der internationalen Gemeinschaft zusammenstehen, um Urheber solcher Übergriffe zur Rechenschaft zu ziehen, warnte Aussenamtssprecher Ned Price am Freitag vor Reportern in Washington.

Im Gespräch der AP hatte Turabi vorangegangene Kritik am drastischen Vorgehen seiner Bewegung beiseite gewischt. «Jeder rügte uns für die Bestrafungen in dem Stadion, aber wir haben nie etwas über ihre Gesetze und ihre Bestrafungen gesagt», erklärte er. «Niemand wird uns sagen, was unsere Gesetze sein sollen. Wir werden dem Islam folgen und wir werden unsere Gesetze gemäss dem Koran machen.»

Die Scharia Die Bedeutung des Begriffs Scharia hängt von dessen Auslegung ab. Prinzipiell bedeutet der Begriff Weg oder Weg zur Quelle, also zur göttlichen Wahrheit, inklusive der Riten, Überzeugungen und Normen. Die Interpretation des Begriffs ändert sich je nach Zeit, Ort und Gesellschaft. Die üblicherweise transportierte Bedeutung einer gewalttätigen, diskriminierenden Scharia entspricht nicht der Realität der Schweizer Muslime, ebenso wenig tut dies die von den Taliban propagierte Sichtweise. Einige Punkte, wie die Scharia bei den Taliban interpretiert wird: Diebe werden öffentlich ausgepeitscht oder durch Amputationen bestraft.

Ohne Burka und ohne einen männlichen Blutsverwandten ist es Frauen untersagt, vor die Tür zu gehen.

Frauen sollen in der Öffentlichkeit nicht sprechen. Kein Fremder soll die Stimme einer Frau hören.

Sollten Schwule beim Geschlechtsverkehr erwischt werden, werden sie gesteinigt oder von einer Mauer, die auf sie fallen gelassen wird, zerquetscht.

Frauen zu fotografieren oder zu filmen, ist untersagt. Ebenso ist es verboten, weibliche Personen zur Schau zu stellen – wie etwa auf Magazinen oder Plakaten.

Frauen ist es nicht gestattet, sich auf der Terrasse oder dem Balkon ihrer Wohnungen oder Häuser aufzuhalten.

Unverheiratet Unzucht zu betreiben, wird mit Peitschenhieben bestraft.

Der Konsum von berauschenden Substanzen – zum Beispiel Alkohol – wird mit Schlägen geahndet.