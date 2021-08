Afghanische Währungsreserve - Taliban kommen nicht an 700 Millionen Dollar auf Bank in Basel

Seitdem die Taliban in Afghanistan die Macht an sich gerissen haben, regieren sie das Land mit harter Hand . Allerdings könnte der radikal-islamischen Terrorgruppierung bald das Geld ausgehen. Denn die Taliban haben keinen Zugriff auf die milliardenschweren Geldreserven des Landes, wie der geflohene Chef der afghanischen Zentralbank, Ajal Ahmady auf Twitter schreibt.

Der Rest liegt nicht etwa in Tresoren in Afghanistan, sondern auf verschiedene internationale Konten verteilt. Einen Teil des Geldes bunkert die afghanische Zentralbank auch in der Schweiz – auf der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. Diese internationale Finanzinstitution befindet sich in Besitz von Zentralbanken und soll der internationalen Zusammenarbeit bei Währungs- und Finanzgeschäften dienen. Sie spielt also eine geldpolitische Rolle.