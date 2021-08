Afghanistan - Die Taliban machen auf modern – doch bald regiert ein Oldschool-Kämpfer

1 / 10 Einer der Mitbegründer der afghanischen Taliban: Mullah Omar. Sein Auge soll er während der Sowjetinvasion verloren haben. Er wurde 2016 b e i e inem US-Drohnenangriff getötet . Seine Führungsrolle übernahm … REUTERS … bis heute Mullah Haibatullah Akhundzada, der in religiösen, militärischen und politischen Dingen das Sagen hat. REUTERS Mullah Abdul Ghani Baradar: Er wird als das neue Staatsoberhaupt Afghanistans gehandelt. Baradar ist wie … REUTERS

Darum gehts Die Taliban geben sich gemässigt, seit sie Kabul erobert haben.

Seit 2001 hat sich auch ihre Propaganda verändert und angepasst.

Ob das für ihre Anführer und neuen Herrscher über Afghanistan auch gilt?

Seit ihrer Rückkehr an die Macht versuchen die Taliban, sich als moderate Kraft zu präsentieren. Bei seiner ersten Pressekonferenz versicherte ein Taliban-Sprecher in Kabul, die neue Regierung sei nicht auf Rache aus, bisherige Gegner hätten nichts zu befürchten.

Gleichzeitig berichten Menschenrechtsorganisationen von Tötungen von Sicherheitskräften der aufgelösten Regierung, wird auf protestierende Afghanen geschossen, darf eine bekannte TV-Moderatorin nicht mehr arbeiten. Kein Wunder, es herrscht tiefes Misstrauen gegenüber den Radikalislamisten, ob in Washington, Brüssel oder London.

Dennoch: Der Westen muss sich mit der nüchternen Erkenntnis des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell auseinandersetzen: «Die Taliban haben den Krieg gewonnen, also werden wir mit ihnen reden müssen.» Werden die Islamisten auf dem internationalen Parkett also salonfähig? D ie Taliban -Führung tritt anders auf a l s noch 2001 – mit wem haben wir es also zu tun?

Mächtiger Mitgründer: Akhundzada, der al-Qaida-Freund

Mullah Haibatullah Akhundzada. REUTERS

An der Spitze der etwa 70’000 Taliban- Kämpfer und ungezählten Anhänger steht seit 2016 Mawlawi Haibutullah Akhundzada , d er « Befehlshaber der Gläubigen » . Als solcher hat der Paschtune das letzte Wort in religiösen, politischen und militärischen Fragen.

In den 80er Jahren kämpfte Akhundzada , d e r um die 60 Jahre alt sein soll, gegen die sowjetischen Soldaten, später führte er in Kandahar eine Koranschule mit über 100’000 Schüler n . Er hat das Land kaum verlassen und ist ein religiöser Hardliner geblieben, auch wenn sich seine Sprecher jetzt gemässigt geben.

GEHEIMNISSE

D ie Leitung über die afghanischen Taliban übernahm er in schweren Zeit en. In der Führungsriege war ein Machtkampf ausgebrochen. Zudem war ans Licht gekommen, dass die Miliz den Tod ihres Gründers Mullah Omar jahrelang geheim gehalten hatte.

AUCH SCHON COVID ERLEGEN

Akhundzada einte die Taliban wieder. A ls zentral für die Sicherung seiner Macht wird die Unterstützung durch den Chef des Terrornetzwerks al-Qaida gewertet. Bis heute distanzieren sich seine Taliban nicht öffentlich vom Terrornetzwerk.

Öffentlich zeigt er sich nicht, so dass es immer wieder zu Gerüchten kommt. Wie beim Ausbruch der Corona-Pandemie, als es im Sommer 2020 hiess, er sei dem Virus erlegen. Oder nach Russland geflogen, um sich dort behandeln zu lassen. Auf Twitter meldeten die Taliban schliesslich, der Boss sei kerngesund.

Akhundzada ist eines der Gründungsmitglieder der Taliban – zusammen mit dem in einem US-Drohnenangriff getöteten einäugigen Mullah Omar und Mullah Abdul Ghani Baradar .

Letzte r e r ist einer der Stellvertreter Akhundzada s – heute wird Baradar als designiertes Staatsoberhaupt Afghanistans gehandelt.

Der neue Staatschef: Baradar trickste USA aus

Mullah Abdul Ghani Baradar. REUTERS

Im Gegensatz zu den anderen Gründungsmitgliedern der Taliban – sie zeigen sich öffentlich kaum – ist Abdul Ghani Barada die internationale Bühne gewöhnt, posierte 2020 auch gerne mit dem damaligen US-Aussenminister Mike Pompeo.

Dabei war er drei Jahre zuvor noch in Pakistan inhaftiert gewesen. Doch US-Präsident Trump setzte sich für seine Entlassung ein – und etwas später kam es zur Unterzeichnung des Doha-Abkommens, bei dem der Truppenabzug der USA beschlossen wurde.

ALLES VERSPROCHEN IM FALL EINES RÜCKZUGS

Im Gegenzug versprachen die Taliban, dass Afghanistan keine Brutstätte für Terroristen mehr werden würde – ein Versprechen, das sie bisher nicht wirklich einhielten.

Oder wie es der «Tages Anzeiger» formuliert: Die Taliban hätten « Präsident Trump 2020 über de n Tisch ge zogen, indem sie ihm für den Fall eines US-Abzugs alles versprochen haben, von Menschen- und Frauenrechten bis zur Abkehr von al-Qaida ». Trotzdem schwärmte Trump nach einem gemeinsamen Telefongespräch – das erste überhaupt zwischen einem Talibanvertreter und einem US-Präsidenten – er habe ein «sehr gutes Verhältnis» zu Baradar gehabt.

CHINA ALS BEST NEW FRIEND?

Dass Baradars Verhandlungskünste jene des Deal-Maker-Präsidenten möglicherweise übersteigen, zeigt sich auch jetzt wieder.

Bereits vor dem Abzug des Westens traf sich Baradar mit dem chinesischen Aussenminister Wang Yi. Nur Stunden nachdem der afghanische Präsident Ashraf Ghani aus dem Land geflohen war, bot China den Taliban eine gute Zusammenarbeit an.

Weitere Köpfe der Taliban-Führung findet ihr in der Bildstrecke – darunter ist auch Sirajuddin Haqqani . Der Stellvertreter-Chef leitet auch das kriminell-terroristische Haqqani-Terrornetzwerk , d essen Elite kampf verbände für den Einsatz von Selbstmordattentätern bekannt sind.

TALIBAN 2.0: Professionelle Propaganda à la IS

Facebook, You t ube und Co. halfen den Islamisten bei ihrem Aufstieg . REUTERS

Die Taliban 2.0 geben sich nicht nur gemässigter, sie sind auch technisch auf dem neusten Stand – während die Taliban von 2001 noch alle importierten Technologien verdammt und verbrannt , weltliche Einflüsse wegen ihre r radikalislamischen Denkschule ab gelehnt hatten .

KEIN INTERNET IM 2001

In Afghanistan von 2001 gab es aber auch kein Internet, und kaum jemand hatte ein Mobiltelefon. Jetzt aber besitz en 90 Prozent der Bevölkerung ein Handy, 40 Prozent haben einen Internetzugang, wird der Politologe Emerson Brooking von Tagesschau.de zitiert.

Das haben sich die Taliban zunutze gemacht . Mittlerweile bedienen sie für ihre Propaganda die ganze Palette der sozialen Medien – ganz nach dem Vorbild des Terrornetzwerkes Islamischer Staat (IS). Auch d ie Verbreitung von Fake News haben sie sich abgeschaut, etwa bei Iran oder Russland.

«FACEBOOK UND CO. VERSCHAFFTEN TALIBAN LEGITIMATION»

Facebook, YouTube und Co. halfen den Islamisten bei ihrem Aufstieg: « Sie haben ihnen eine Legitimation verschafft. Die Taliban konnten dort ihre militärischen Fortschritte feiern » , sagt Politikwissenschaftler Brooking.

Jetzt käme es für viele Menschen in Afghanistan darauf an, möglichst schnell ihre Online-Präsenzen zu löschen – denn die Taliban dürften diese bei Personenkontrollen prüfen: « Gefährlich ist selbst ein Auslandssemester vor fünf oder zehn Jahren, oder wenn man mit Leuten in den USA oder Europa befreundet ist ».

Was für eine Regierung wird es geben?

Das war erst vor einigen Tagen: Taliban im Präsidentenpalast in Kabul Screenshot Youtube

Die Taliban waren bislang hierarchisch im ganzen Land organisiert, in zahlreichen Räten und Komitees, die von der nationalen und regionalen bis auf die lokale Ebene reichen.

Das wichtigste Entscheidungsgremium der Taliban liegt im Exil: Der Shura-Rat im pakistanischen Quetta , dem ein Militärrat und ein Politbür o unterstehen. Das Politbüro leitet der designierte Staatschef Abdul Ghani Baradar.

«OFFEN UND INTEGRATIV» ODER «ALLES IST DENKBAR»

Nach der Eroberung Kabuls liess er mitteilen, der afghanischen Bevölkerung als Problemlöser zur Verfügung zu stehen. Ein Sprecher führte aus, man arbeite an einer «offenen und integrativen islamischen Regierung». Man bespreche derzeit, wie ihre Regierung aussehen, welchen Namen und Struktur sie haben und wer sie führen w erde .

Konkreteres ist bis jetzt nicht zu erfahren. Dass die Taliban-Regierung aber « offen und integrativ» sein wird, ist mehr als fraglich.

Zumindest antwortete ein Sprecher in einem NZZ-Interview von 2017 auf die Frage, ob die Sharia in Afghanistan in ähnlich harscher Form wie in Saudiarabien interpretiert werden könne: «Alles, was auf dem islamischen Recht basiert, ist denkbar».

Finanzierung und Finanzen: Wie stehts darum?

Ein starker Finanzzweig der Taliban: Drogen, hier verbrannt von der Polizei der mittlerweile gestürzten Zentralregierung in Kabul. REUTERS

Traditionell finanzieren sich die Taliban über Drogen – und können das, weil 90 Prozent des weltweit vertriebenen Heroins aus Afghanistan stammen . Der Anbau von und den Handel mit Opium und Heroin spült ihnen jährlich etwa 1 . 4 Milliarden Dollar in die Kassen.

Daneben gibt es Geld von den Taliban-Anhängern auf der ganzen Welt und von Spenderstaaten wie Kuwait, Qatar und Saudiarabien, möglicherweise auch Iran und Russland.

VIELE SELTENE ERDEN …

Die neuen Machthaber in Kabul können zudem ein weiteres lukratives Geschäft ausweiten : Afghanistans Bodenschätze, die sie bisher illegal abgebaut hatten . Ihr W ert wird auf bis zu drei Billionen Dollar geschätzt .

Vor allem aber hat das südostasiatische Binnenland eines: Seltene Erden. Diese werden in einer ganzen Reihe von High-Tech Produkten verwende t und sind entsprechend begehrt.

Schon US-Präsident Trump hatte mit der Möglichkeit geliebäugelt, in Afghanistan Seltene Erden abzubauen, wich wegen der instabilen Sicherheitslage und massiven Korruption aber davon ab. O b die neuen Herrscher Afghanistans sich auf Geschäfte mit dem Westen einlassen, darf stark bezweifelt werden. Umso mehr f reut sich China.

… ABER KEINE DOLLAR

Der grosse Nachbar hat den Taliban bereits «freundliche Beziehungen» angeboten – bestimmt auch im Wissen darum, dass e s s ich in Afghanistan schon längst Schürfrechte für eines der möglicherweise grössten unerschlossene n Kupfervorkommen der Welt gesichert hat.

Etwas aber dürfte die künftige Taliban-Regierung aber schwer auf dem Magen liegen: Fast die kompletten afghanischen Gold- und Devisenreserven lagern offenbar im Ausland und damit ausserhalb ihrer Reichweite.

Das birgt letztlich das Risiko einer Inflation, wie Spiegel.de schreibt. Die Taliban sind umso mehr auf einen Finanzier angewiesen, der ihnen die nötige Dollardeckung für die Landeswährung Afghani verschafft. Es dürfte wenig überraschen, sollte China auch bei der Beschaffung der grünen Scheine einspringen.