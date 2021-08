Afghanistan : Taliban nehmen zwei Provinzhauptstädte in einem Tag ein

Im Norden des Landes fallen den islamischen Extremisten Sar-i-Pul und Aibak in Samangan in die Hände. Insgesamt kontrollieren sie nun fünf der 34 Provinzhauptstädte.

Soldaten der afghanischen Streitkräfte halten Wache in der Provinz Herat, aufgenommen am 9. Juli 2021.

Die Taliban greifen nach Eroberungen in ländlichem Gebiet Städte an.

Ungeachtet internationaler Kritik haben die radikalislamischen Taliban ihren Siegeszug in vielen Teilen Afghanistans fortgesetzt: Am Montag eroberten sie nach Angaben afghanischer Abgeordneter die Provinzhauptstädte Sar-i-Pul und Aibak in Samangan. Kundus, mit 340’000 Einwohnern eine der grösseren Städte im Norden, war noch umkämpft. Auch nachdem Taliban-Kämpfer am Sonntag auf dem zentralen Platz ihre Fahne gehisst hatten.