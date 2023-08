Zombie-Droge Tranq: Taliban verbieten Heroin – Gefahr für die Schweiz

1 / 4 Afghanistan ist der weltweit grösste Anbauer von Mohn, aus dem Opium und Heroin hergestellt werden. Die Taliban haben den Mohnanbau, Produktion von Heroin und Opium sowie Schmuggel verboten. REUTERS Aus Afghanistan kommt wahrscheinlich fast alles Heroin, das in Europa erhältlich ist (im Bild: Ein Drogenkonsument injiziert eine Mischung aus dem Opioid Fentanyl und Heroin im Richman Park, Bronx, New York City, Juli 2023). REUTERS Jetzt geht die Sorge um, dass eine «Heroin-Lücke» entsteht, bei der das gefährliche Schmerzmittel Fentanyl vermehrt auch auf den europäischen Markt schwemmen könnte – und damit die Zombie-Droge «Tranq» sich hier ausbreitet. REUTERS

Noch nie zuvor wurden so viele Drogen in Europa hergestellt oder durch Europa geschmuggelt wie jetzt, hält der Jahresbericht der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle EMCDDA fest.

Doch ab 2024 drohe ein Heroin-Mangel – und damit ein schlimmes Szenario: Statt dass unter Süchtigen die Nachfrage nach Entzugs- oder Substitutionsangeboten steigt, suchen sie stattdessen synthetische Opioide wie Fentanyl oder Xylazin. Letzteres wird in den USA seit einigen Jahren Fentanyl beigemischt und führt in Städten wie San Francisco und Philadelphia zu einer regelrechten Epidemie.

Taliban und Heroinmangel

Von einer Opioide- oder Fentanyl-Krise, wie sie die USA erleben, kann in Europa derzeit zwar noch keine Rede sein. Vieles hängt dennoch von der Entwicklung in Afghanistan ab – von dort kommt wahrscheinlich fast alles Heroin, das in Europa erhältlich ist.

Seit ihrer Machtübernahme haben die Taliban verkündet, dass die Mohn-Ernte 2022 mit 6200 Tonnen Opium die letzte legale sein werde. Mittlerweile sind der Anbau von Schlafmohn, die Opium- und Heroinherstellung und Schmuggel verboten, die Taliban zerstören viele Schlafmohnfelder.

Estland als Fentanyl-Sorgenkind

Bereits 2000 hatten die Taliban die Heroinproduktion verboten. Darauf brachen Ernte und Export ein. In vielen europäischen Ländern stieg der Preis für die Droge, während ihr Reinheitsgrad sank.

In Estland passierte damals das, was Experten jetzt sorgt: Mit dem schwindenden Heroin kam das billige, synthetisch hergestellte Fentanyl auf. Es sorgte während Jahren für die höchste Rate an tödlichen Überdosen in ganz Europa. Bis heute hat der kleine Staat die Opioidkrise nicht vollständig im Griff.

«Tranq» – Zombie-Droge aus den USA in Europa angekommen

In den USA breitet sich derzeit – dem Fentanyl beigemischt und oft ohne, dass die Konsumentinnen und Konsumenten es wissen – eine neue Zombie-Droge namens Tranq aus. Die Befürchtung: Geht Europa das Heroin der Taliban aus, steigt auch hierzu der Opiod-Konsum rasch an. Und die Zombie-Droge, die bereit in Lettland und Grossbritannien festgestellt worden ist, findet ihren Weg ins restliche Europa und auch in die Schweiz.

Die Schweiz kam besser klar mit «Heroin-Schock»

Es gibt allerdings auch Gründe zur Zuversicht: «In Australien in 2001 und auch in der Schweiz um 2010 gab es schon Heroinmangel», sagt Frank Zobel, Vizedirektor von «Sucht Schweiz». «Als Reaktion darauf fuhr ein Teil der Heroinsüchtigen den Konsum herunter und begab sich in die Substitutionsbehandlung. Die Situation verschlimmerte sich so kurzfristig nicht stark und verbesserte sich sogar für manche Personen.»

Das sei ein grosser Unterschied zu den USA, die nicht über ein so grosses Netz an Behandlungszentren und Behandlungsmöglichkeiten verfügten. «Deswegen ist meine Angst relativ begrenzt», sagt Zobel. «Selbst wenn es in der Schweiz zu einem Heroin-Schock kommen sollte, haben wir auch verschiedene Mittel, um diesen abzufangen.»