Taliban verschleppen österreichischen Neonazi

«Urlaub bei den Taliban» – unter diesem Titel schrieb Herbert F. für eine deutschsprachige rechtsextreme Zeitschrift. «Dass Afghanistan nach dem Sieg der Taliban über die US-Besatzer und deren Lakaien wieder sicher ist, schildert Völkerfreund Herbert F.* ausführlich in mehreren Beiträgen», pries man dies dort an.

«Konsularische Hilfe selbstverständlich nur beschränkt möglich»

Wieso war er in Afghanistan?

Dieses Jahr reiste er nach Afghanistan, von wo er begeistert von den lebhaften Basaren sprach und keine Not bemerkt haben will. So wollte F. zeigen, dass das Land unter den Taliban so sicher ist, dass man Geflüchtete unbedenklich dorthin abschieben könne, meint der «Standard». Das Vorgehen der Taliban gegenüber F. belege indes anderes.