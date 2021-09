Frauenrechte in Afghanistan : Taliban versprechen Mädchen Bildung – Frauen gehen in der Regierung leer aus

Die Taliban haben die Wiederöffnung von weiterführenden Schulen für Mädchen angekündigt. Frauen hingegen gehen bei der Kabinettserweiterung der Taliban erneut leer aus.

1 / 8 Die Taliban kündigten am 21. September eine Rückkehr von Mädchen in die weiterführenden Schulen an. Einen genauen Zeitpunkt nannten sie nicht. Voraussetzung sei, dass ein «sicheres Bildungsumfeld» für die Schülerinnen geschaffen werde. AFP Die Taliban hatten Anfang September versichert, Frauenrechte «im Rahmen des Islam» zu respektieren. Doch am 21. September präsentierten sie die restlichen Mitglieder ihrer Regierung: nur Männer. AFP Am 18. September begann der Schulunterricht in Afghanistan. In den Sekundarschulen und Gymnasien wurden nur männliche Schüler wieder aufgenommen. AFP

Darum gehts Das Bildungsministerium der Taliban hat die Wiederöffnung von weiterführenden Schulen für Mädchen angekündigt.

Wann, gaben sie nicht bekannt. «Wir brauchen mehr Zeit», hiess es.

Am Dienstag präsentierten die Taliban die restlichen Mitglieder ihrer Regierung, der ausschliesslich Männer angehören.

Dürfen afghanische Mädchen bald doch zur Schule? Die militant-islamistischen Taliban haben eine Wiederöffnung weiterführender Schulen für Mädchen ab der siebten Klasse in Aussicht gestellt. Wann genau dies geschehen werde, liessen die Taliban offen. «Wir können kein Datum nennen, aber diese Angelegenheit wird in der nahen Zukunft gelöst werden, so Gott will», sagte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Dienstag vor Journalisten in Kabul. Das Bildungsministerium arbeite an einem neuen Verfahren, um Schülerinnen zu erlauben, ihre Ausbildung fortzusetzen, sagte Mudschahid.

Seit der Machtübernahme der Islamisten Mitte August ist der Schulbesuch Mädchen ab der siebten Klasse untersagt. Die künftigen Regeln zielen nach seiner Darstellung darauf ab, das Bildungsumfeld für Mädchen und Frauen sowie deren täglichen Weg zum Unterricht abzusichern. Die Regierung hoffe, sich so bald wie möglich dieser «wichtigen Angelegenheit» widmen zu können.

Die Taliban hatten weiterführende Schulen vergangene Woche aufgerufen, nur für Jungen wieder zu öffnen. Auch für Universitäten gelten seit August neue Regeln. Es hiess, Frauen könnten ihre Ausbildung fortsetzen, allerdings nur in von Männern getrennten Klassen und in Verschleierung. Davor wurden Studentinnen und Studenten in gemeinsamen Klassen unterrichtet, es gab keine Kleidungsvorschriften. Die neuen Massnahmen stiessen international und auch im Land selbst auf harsche Kritik.

Keine einzige Frau im neuen Regierungskabinett

In der neuen Regierung bleiben jedoch Frauen weiterhin ausgeschlossen: Die Taliban haben bei der Erweiterung ihres Übergangskabinetts keine Frauen in die Regierung aufgenommen. Bei der Benennung von Vizeministern habe man allerdings Mitglieder ethnischer Minderheiten wie der schiitischen Hasaris berücksichtigt, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Dienstag. Frauen würden möglicherweise später in die Regierung aufgenommen.

Die internationale Gemeinschaft hat erklärt, eine Anerkennung der Taliban-Regierung hänge auch vom Umgang der neuen Machthaber mit Frauen und Minderheiten ab. Mudschahid sagte dagegen, für das Ausland gebe es keinen Grund, die Taliban nicht anzuerkennen. «Es liegt in der Verantwortung der Vereinten Nationen, unsere Regierung anzuerkennen und der anderer Länder, diplomatische Beziehungen zu uns zu unterhalten, einschliesslich europäischer, asiatischer und islamischer Staaten», sagte er.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, aufgrund der Geschlechtsidentität diskriminiert? Hier findest du Hilfe: Gleichstellungsbüros nach Region Plattform Lohngleichheit Gleichstellungsgesetz.ch, Datenbank der Fälle aus Deutschschweizer Kantonen Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!