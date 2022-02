Verhandlungen in Genf : Taliban werben für direkte Gespräche über internationale Hilfen

Die Taliban forderten die internationale Gemeinschaft zudem auf, «ihre Organisationen, die unter der humanitären Charta arbeiten, zu unterstützen, damit sie den Afghanen nicht-politische, neutrale und unabhängige Hilfe leisten können».

Die radikalislamischen Taliban haben in Genf direkte Gespräche mit der internationalen Gemeinschaft über humanitäre Hilfen für Afghanistan gefordert. In einer Erklärung vom Donnerstag forderte eine Taliban-Delegation, die sich derzeit zu Gesprächen in der Schweiz aufhält, von den Staaten weltweit, «auf den Bedarf an humanitärer Hilfe zu reagieren». Millionen von Afghanen sind von einer Hungersnot bedroht.