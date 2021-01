«Sie bombardieren Zivilisten» : Taliban werfen USA Verletzung von Friedensabkommen vor

Die USA sollen gegen das Friedensabkommen mit den Taliban verstossen haben. In Afghanistan stationierte US-Truppen würden täglich das Abkommen brechen.

Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben den USA Verstösse gegen das im Februar vergangenen Jahres unterzeichnete Friedensabkommen vorgeworfen. Ein Sprecher der Taliban in Katar, Mohammed Naeem, sagte am Freitag der Nachrichtenagentur AFP, die US-Truppen würden «fast täglich» das Abkommen brechen. «Sie bombardieren Zivilisten, Häuser und Dörfer», sagte er.