Afghanistan – Taliban zwingen Süchtige in überfüllten Spitälern zum Entzug

Um dem Drogenproblem im Land Herr zu werden, treiben die Taliban Drogensüchtige zusammen und sperren sie zur Entgiftung für mehrere Monate in Krankenhäusern ein. Der dänische Journalist Philip Kokhar besuchte vergangenen Monat eines dieser Rehabilitationszentren in Kabul und schilderte für «Denmark Radio» das Erlebte. Das zum Rehabilitationszentrum umfunktionierte Spital in Kabul ist für rund 1000 Patienten ausgelegt und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter zur Pflege der Patienten. Stationiert seien dort aktuell über 3000 Personen und es würden täglich mehr.