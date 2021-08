Badri 313 : Talibans Elitetruppe steht am Flughafen US-Soldaten gegenüber

Durch den Sieg sind die Kämpfer der Eliteeinheit der Taliban nun noch besser ausgerüstet, da sie Waffen und Fahrzeuge erbeutet haben.

Schon der Name der Einheit knüpft an islamische Heldengeschichten an: Er spielt auf die Schlacht von Badr im siebten Jahrhundert an, als Prophet Mohammed mit nur 313 Soldaten gegen einen der herrschenden Stämme auf der arabischen Halbinsel gesiegt haben soll. Die Schlacht gilt als Schlüsselmoment der islamischen Frühgeschichte.