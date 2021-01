USA : Talkmaster Larry King mit Covid-19 im Spital

Seit einer Woche wird Larry King in einem Spital in Los Angeles behandelt. Der 87-jährige hat Vorerkrankungen wie Diabetes.

Der legendäre US-Talkmaster Larry King ist laut US-Medienberichten an Covid-19 erkrankt und liegt im Spital. Der langjährige Talkshow-Gastgeber werde seit mehr als einer Woche im Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles behandelt, berichtete Kings früherer Haussender CNN am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf Familienkreise.