«Good Morning Britain» : Talkmaster Morgan schmeisst Job nach Streit um Meghan-Interview hin

Nach dem Interview von Harry und Meghan vom Sonntag äusserte sich Talkshow-Moderator Piers Morgan zu den Enthüllungen auf eine Art und Weise, die ihm viel Kritik einbrachte. Er hat die Konsequenzen gezogen.

TV-Moderator Piers Morgan griff daraufhin Meghan direkt an.

In einem 90-minütigen Gespräch mit Oprah Winfrey sprachen Harry und Meghan über die vergangenen Jahre.

Der britische Talkshow-Moderator Piers Morgan gibt nach umstrittenen Kommentaren über Herzogin Meghan seinen Job bei «Good Morning Britain» auf. Der Schritt am Dienstag kam, nachdem die britische Medienaufsicht eine Untersuchung seiner Sendung eingeleitet hatte. Die Behörde hatte mehr als 41’000 Beschwerden über Morgans Kommentare über die Frau von Prinz Harry erhalten.

Morgan hatte am Montag in der Sendung «Good Morning Britain» über Meghans Enthüllungen gesagt: «Tut mir leid, ich glaube kein Wort von dem, was sie sagt.» Selbst wenn sie ihm einen Wetterbericht vorlesen würde, dann würde er ihr das nicht glauben. Meghan habe einen «Angriff» gegen die königliche Familie gestartet.