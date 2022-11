Bern: Tamara (19) findet seit drei Jahren keine Lehrstelle – das sagen Expertinnen

Tamara arbeitet gerne mit ihren Händen, sie würde gerne eine Lehre im Betriebsunterhalt, als Bekleidungsgestalterin oder in der Kinderbetreuung machen.

«Ich verzweifle langsam. Ich bin jetzt seit drei Jahren dran», sagt Tamara* (19). Sie hat bei der Suche nach einer Lehrstelle einfach keinen Erfolg. Ihren Abschluss hat sie in der Pandemie gemacht und verschickt seitdem fast täglich Bewerbungen für Lehrstellen und Praktika, teilweise zehn am Tag. Tamara hat sich bereits beraten lassen und positives Feedback erhalten. Dennoch erhielt sie nur Absagen. «Das trifft mich schon» sagt sie zu 20 Minuten.

«Ich will nicht ewig vom Sozialamt leben»

«Es ist so langweilig daheim, ich weiss gar nicht, was ich machen soll!», sagt Tamara zu 20 Minuten. Die junge Frau arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie würde gerne eine Lehre im Betriebsunterhalt, als Bekleidungsgestalterin oder in der Kinderbetreuung machen.