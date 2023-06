Bundesratswahl: Tamara Funiciello (33) würde wojhl antreten

Laut einem ungeschriebenen Gesetz, so die «SonntagsZeitung», wäre zwar ein Mann an der Reihe, damit bei der Partei beide Geschlechter in der Regierung vertreten sind. Als letzte Person hatte die SP Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat gebracht. Doch so klar ist der Fall keineswegs – und Nationalrätin Tamara Funiciello schlägt vor, ein reines Frauenticket in Erwägung zu ziehen. «Die Nachfolge von Alain Berset muss kein Mann sein», sagte sie. Entscheidend sei, dass «wir die fähigste Person wählen».