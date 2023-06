Tamara Funiciello will kürzere Arbeitszeiten vors Volk bringen

Würden davon nicht vor allem Männer profitieren, weil sie heute mehr arbeiten?

Sicher sollen auch Männer davon profitieren, Feminismus ist für alle da. Eltern arbeiten in der Schweiz bis zu 68 Stunden die Woche. Männer vor allem bezahlte Erwerbsarbeit und Frauen unbezahlt im Haushalt und bei der Kinderbetreuung. Wenn Männer mehr Zeit für Kinderbetreuung übernehmen sollen, müssen sie Zeit dafür haben - das hilft wiederum den Frauen. Zudem würde der Stundenlohn von allen erhöht, denn der Lohn soll ja gleich bleiben. Win-win für alle.



Sie sind im Parlament mit der Forderung gescheitert. Muss es das Volk richten?

Ja, wir lancieren eine Kampagne und prüfen dabei auch die Lancierung einer Volksinitiative. Wir möchten dafür Organisationen aus den Bereichen Klima, Gewerkschaften und Feminismus ins Boot holen. Denn eine Senkung der Arbeitszeit ist gut für die Gleichstellung, für das Klima und für die Gesundheit der Arbeitnehmenden in diesem Land.



Was schwebt Ihnen konkret vor? Vier-Tage-Woche oder 35-Stunden-Woche?

Das werden wir diskutieren. Mir geht es darum, einen Kompromiss zu finden, den viele teilen können. Womöglich ist eine Vier-Tage-Woche sinnvoll, weil es zu weniger Pendelverkehr und somit gut fürs Klima ist. Doch es muss anwendbar sein auf die unterschiedlichen Branchen.



Weniger Arbeitsstunden bedeutet gemäss Arbeitgebern eine Verschärfung des Fachkräftemangels. Ist Ihr Anliegen nicht unverantwortlich?

Das tönt logisch, ist aber ein Trugschluss. Der Fachkräftemangel herrscht dort, wo die Arbeitszeiten heute schon hoch und unregelmässig sind. Deshalb haben wir so hohe Fluktuationen bei der Pflege zum Beispiel. Langfristig müssen solche Jobs durch bessere Planbarkeit, weniger Druck und tiefere Arbeitszeit attraktiver gemacht werden. Alles andere ist realitätsfremd. Menschen entscheiden sich vermehrt für ihre physische und psychische Gesundheit, was richtig ist.



Vielleicht können Sie sich ab nächstem Jahr ja im Bundesrat dafür einsetzen. Wie waren die Reaktionen auf Ihr Interesse an Alain Bersets Nachfolge?

Ja, wer weiss. Ich bin motiviert und überlege mir, zu kandidieren, wenn die Situation die richtige ist. Es darf nicht sein, dass kein einziges Bundesratsmitglied unter 55 Jahre alt ist. Meine Generation hat Anspruch auf Einsitz in der Landesregierung. Allein auf Instagram habe ich Hunderte Kommentare erhalten, die allermeisten höchst ermunternd. Das hat mich überrascht und bestärkt.